Один из главных пунктов в инвестирование – доверие брокеру. В нем должно быть все прекрасно: и тариф, и комиссии, и удобство в работе. Любые негативные моменты – это повод задуматься и, возможно, сменить брокера. Подходящий брокер — половина успеха в торговле ценными бумагами. А как сменить его, если у вас уже есть и портфель, и Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), – читайте и сохраняйте.

1. Повторим: что такое брокерские компании?

Это компании, которые помогают вам торговать на бирже. Их контролирует Банк России. Ваши ценные бумаги будут храниться в Центральном депозитарии, а через брокеров вы сможете покупать и продавать их. За обработку заявок на сделки с бумагами брокеры берут комиссию.

2. Я выбрал подходящего брокера и оценил экономическую целесообразность этой операции. Как перенести ценные бумаги с ИИС в другую брокерскую компанию?



У вас есть два пути:

I. Продать все ценные бумаги на ИИС и перевести счет вместе с деньгами на нем.

При этом прежний брокер может взять комиссию за вывод, новый брокер — за ввод. Некоторые компании делают это бесплатно.

II. Перевести ИИС с ценными бумагами.

Для этого нужно:

- зарегистрироваться в новой брокерской компании;

- открыть там новый ИИС, уведомляя, что хотите перевести к ним уже существующий счет;

- получить реквизиты и договор нового ИИС;

- с этими документами нужно вернуться к прежнему брокеру и попросить перевести ценные бумаги к новому по реквизитам и на основании нового договора ИИС: поручения на снятие бумаг с учета;

- у нового брокера написать поручение на прием бумаг;

- закрыть ИИС строго в течение 30 календарных дней. До завершения этого периода вы в обязательном порядке должны уведомить ФНС о смене брокерской компании. Иначе вы не сможете получить налоговый вычет ни по новому, ни по старому счету;

- у прежнего брокера необходимо взять справку о закрытии ИИС (выдается после перевода активов) и передать ее в новую брокерскую компанию;

- понадобятся отчеты по первоначальным ценам покупки ценных бумаг от прежнего брокера для правильного расчета налогов по ним. Иначе при реализации бумаг с нового ИИС инвестору придется уплатить подоходный налог со всей суммы сделки, а не с разницы по купле-продаже;

- также возьмите протокол депозитария (компании, которая ведет учет бумаг клиентов).

3. Как перенести инвестиционный портфель с брокерского счета?

Для этого нужно проделать те же шаги, что и для ИИС. Но не нужна справка о закрытии ИИС.

Реквизиты клиентского счета можно посмотреть в брокерском договоре; реквизиты счета депо — в депозитарном. Полное название эмитента и номер госрегистрации ценных бумаг — в брокерском отчете. Основание для проведения операции — депозитарные договоры с обоими брокерами.

4. Что делать если брокерская компания закрывается?

Если закрывается брокер, можно также перевести ценные бумаги на хранение любому другому брокеру. Также нужно открыть счет в новой брокерской компании и перевести туда свой портфель.

Бонус:

Внимательно изучите брокерские тарифы на срочный вывод денежных средств и ценных бумаг, а также размеры комиссий депозитария!

Также в тарифах надо найти, во сколько обойдется получение выписок со счета депо, чтобы новый брокер смог отразить корректную балансовую стоимость портфеля.

Учтите и плату за прием ценных бумаг у выбранного брокера, она может быть указана в тарифах на депозитарное обслуживание. За списание ваших бумаг возьмет комиссию депозитарий прежнего брокера, а за зачисление на новый счет — депозитарий нового.

Кроме комиссии депозитария брокеров может быть еще комиссия вышестоящего депозитария. Бумаги, купленные на Московской бирже, учитывает Национальный расчетный депозитарий. Иностранные бумаги, купленные на Санкт-Петербургской бирже, учитывает Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр.

Если вы зафиксировали убыток при торговле ценными бумагами, возьмите у брокера также справку об убытках, она потребуется для получения налогового вычета.

Процедура получения вычетов одинакова. В случае с новым ИИС разница заключается в необходимости отправки копий как новых, так и прежних документов. Чаще всего нужно приложить к декларации два договора; данные о физлице и его ИИС; платежные поручения на движение средств к обеим брокерским компаниям.

Продав ценные бумаги при выводе активов в деньгах, вы рискуете потерять некоторую долю своего капитала и не сможете получить потенциальную прибыль. Но, учитывая различные комиссии, иногда дешевле все продать, перевести деньги и купить заново у нового брокера. А иногда комиссии за перевод вообще нет.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru