Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,5625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,8 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,375—73,98 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4425 рубля, уменьшившись на 35 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,8 тыс. сделок на 399,3 млн евро по курсам от 89,42 до 90,0675 рубля за евро.

Доллар сегодня проводит довольно невнятный день, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В первой половине сессии «американец» снижался, ближе к вечеру стабилизировался, поясняет она.

«Пока доллар может попробовать закрепиться в пределах 73,3—74 рублей, поддержку рублю оказывает и сырьевой фактор, и сегодняшние аукционы Минфина. Евро стоит 89,71 рубля, но это не должно расстраивать или настораживать: рынок очень быстро вернет его курс в проторгованный диапазон 90—92 рублей», — комментирует эксперт.