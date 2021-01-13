Банк России отмечает снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов и займов как от граждан, так и от предпринимателей в период с 17 по 29 декабря 2020 года. Банки, предоставившие свои данные регулятору, отметили, что особенно значительным снижение было в последнюю неделю перед праздниками. Об этом говорится в информационном бюллетене регулятора «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

Так, граждане за этот период направили кредиторам 48,3 тыс. заявлений об изменениях условий договора, представители малого и среднего бизнеса — 2,6 тыс. (60,4 и 3,4 тыс. за предыдущие две недели соответственно).

В январе число обращений за реструктуризацией может вырасти, компенсируя отложенную из-за праздников и новогодних каникул потребность заемщиков.

Всего от граждан с 20 марта по 29 декабря было получено 3 203,5 тыс. обращений за реструктуризацией, к концу декабря банки рассмотрели 98,7% поступивших заявлений и одобрили примерно 61% рассмотренных. Проведена реструктуризация 1,8 млн кредитных договоров на общую сумму порядка 860 млрд рублей.

У предпринимателей общее количество реструктурированных кредитов достигло 94,8 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок осталась неизменной и составила 90%. Всего с 20 марта по 29 декабря представители малого и среднего бизнеса направили в банки 171 тыс. обращений. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 853,5 млрд рублей.