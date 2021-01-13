Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве дважды оштрафовало ПАО «ВымпелКом» (предоставляет услуги связи под брендом «Билайн») за рассылку СМС-рекламы, не соответствующей требованиям закона «О рекламе», на общую сумму 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Московского областного УФАС.

«Суть нарушений заключается в распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента. ПАО «ВымпелКом» уже оплатило штрафы по постановлениям других территориальных управлений ФАС России на сумму более 3 млн рублей. В связи со систематичностью нарушения требований законодательства о рекламе за оба факта распространения рекламы в отсутствие согласия абонента Обществу вынесено максимальное административное наказание, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, и предстоит выплатить штраф на общую сумму в 1 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.