Росреестр намерен интегрировать свою базу данных с крупными порталами объявлений о недвижимости. О таких планах в интервью «Российской газете» рассказал глава ведомства Олег Скуфинский.

Сервис позволит потенциальным покупателям жилья убедиться в достоверности объявлений и отчасти снизить риски при приобретении недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с данными Росреестра, объявление будет помечаться специальным значком.

Кроме того, в 2021 году завершится реинжиниринг официального сайта ведомства, будет обновлен функционал личного кабинета и раздела «Жизненные ситуации». В будущем ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок — «доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис».

Также услуги Росреестра уже в этом году должны появиться на портале госуслуг. Через портал предполагается начать предоставление выписок из Единого госреестра недвижимости.