Данные Федеральной налоговой службы РФ показывают, что действующие цены на сахар и масло ниже цен, указанных в соглашении об их стабилизации. Об этом в среду заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Сегодня, по данным налоговой службы, мы видим существенное снижение цены и на сахар, и на масло, и эти цены сегодня ниже тех, которые заявлены в соглашениях со стороны именно российского ретейла», — сказал он.

Евтухов уточнил, какие цены на сахар и масло актуальны на данный момент. «У нас средняя цена подсолнечного масла, о котором идет речь в соглашении, составляет порядка 99 рублей, ниже 110 [рублей], которые оговорены. По сахару цена, которая прописана в соглашении, — в розницу 46 рублей, и сегодня цена, по данным налоговой службы, — порядка 44 рублей», — отметил он.



Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия 16 декабря 2020 года подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года по 1 апреля 2021-го. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за килограмм соответственно.