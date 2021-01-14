Одну из самых высоких зарплат — до 7 тыс. евро (более 600 тыс. рублей) в месяц — в январе предлагают пилоту в Краснодарском крае. При этом в Москве одной из самых высокооплачиваемых вакансий января стал руководитель проекта с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков платформы, зарплату от 300 тыс. рублей в месяц в столице может получать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врачу-анестезиологу-реаниматологу в Москве предлагают зарплату от 280 тыс. до 420 тыс. рублей.

Кроме того, в столице высокие зарплаты предлагают ведущему специалисту отдела бухучета со знанием английского языка (от 320 тыс. рублей в месяц до вычета налога), главному технологу фармацевтического производства (до 430 тыс. рублей в месяц — также до вычета налога). В список самых высокооплачиваемых вакансий Москвы также вошли начальник отдела компенсаций и льгот с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц до вычета налогов и директор по производству — он может получать от 400 тыс. рублей в месяц на руки.

Аналитики отметили, что в регионах РФ также предлагаются высокие зарплаты в начале года. Так, в Краснодарском крае пилот может получать от 2 тыс. до 7 тыс. евро в месяц на руки (от 179 тыс. до 626 тыс. рублей). В Астрахани главному агроному предлагают от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц на руки, а врач-терапевт в Тюмени может получать от 300 тыс. рублей.

Одни из самых высоких зарплат предлагают соискателям, намеренным работать удаленно. Так, техническому руководителю (архитектор) предлагается зарплата от 300 тыс. рублей в месяц на руки. Программист С++ может получать от 3,5 тыс. долларов (257 тыс. рублей), а iOS-разработчик — до 350 тыс. рублей. Разработчику 1С предлагают зарплату от 220 тыс. до 300 тыс. рублей до вычета налогов.



В топ-десятку высокооплачиваемых вакансий на «удаленке» также вошли разработчик смарт-контрактов с зарплатой от 200 тыс. рублей в месяц, системный аналитик (ему предлагается зарплата до 250 тыс. рублей), директор по маркетингу с зарплатой до 3,5 тыс. евро (313 тыс. рублей), верстальщик с предложением по зарплате от 2,5 тыс. евро (224 тыс. рублей), директор юридического департамента с зарплатой до 300 тыс. рублей и руководитель центра клиентской поддержки с зарплатой до 250 тыс. рублей в месяц.