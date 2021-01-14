Российские индексы падают в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:18 мск индекс Мосбиржи потерял 0,69% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 3 446,22 пункта. Индекс РТС был в минусе на 1,28% — на отметке 1 467,74.

«Рынки пытаются снять перекупленность консолидацией», — формулирует тенденцию аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она указывает, что «внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные». Негативным фактором для российских активов эксперт называет снижение цен на нефть, «которое, однако, пока не приобрело критичного характера».