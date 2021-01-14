Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков в декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 2 балла, а по сравнению с октябрем – на 11 баллов. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сильнее всего средний ПКР в декабре по сравнению с ноябрем сократился у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла) и автокредитами (на 3 балла). У держателей кредитных карт и ипотечных заемщиков снижение составило 2 балла. ПКР в декабре оказался выше на 7 баллов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самые высокие значения ПКР по всем типам кредитов были зафиксированы в Москве (679 баллов), Ямало-Ненецком АО (678), Санкт-Петербурге (676), Ханты-Мансийском АО (672) и Севастополе (666). Самый низкий уровень ПКР (652 балла) был отмечен в Ярославской, Омской и Волгоградской областях.

Самая существенная динамика снижения ПКР (-3 балла) была отмечена в Ярославской, Омской, Волгоградской, Тульской, Пензенской, Кировской, Архангельской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Республике Татарстан. В ряде регионов был отмечен небольшой рост кредитного качества заемщика, в том числе в Республике Крым и Севастополе (+1 балл).