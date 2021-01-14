СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта. Программа позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.

Как напоминают в «Сбере», в программе могут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, чей возраст не превышает 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение вторичного жилья у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного ФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальный срок кредита — 20 лет и два месяца, сумма — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Получить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года; срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского АО — до 31 декабря 2021-го.



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