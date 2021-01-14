Фракция «Справедливая Россия» подготовила и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, предполагающий увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета, изменения вносятся в статью 219 Налогового кодекса РФ.

«Последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 тысяч рублей в 2008 году. Понятно, что сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование. Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы», — отметил в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.

По его словам, в случае принятия законопроекта максимальный размер социального налогового вычета должен вырасти в два раза — до 288 608 рублей. Миронов отметил, что правительство может поддержать это решение.