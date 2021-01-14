Правительство России планирует расширить использование механизма заключения инвестиционных соглашений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Как отметил премьер, «чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой», власти РФ планируют запустить новый инвестиционный цикл. Так, уже заработал механизм заключения инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. В 2020 году было заключено 25 таких соглашений в химической промышленности, сфере транспорта, в энергетике, здравоохранении. Общий объем инвестиций в проекты превысил 1 трлн рублей, для их реализации будет создано более 20 тыс. рабочих мест.

«В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма, перейти к заключению соглашений в электронном виде с использованием государственной информационной системы, расширить доступ бизнеса к этому инструменту», — сказал Мишустин. Он добавил, что Кабмин намерен «повышать привлекательность и эффективность предпринимательства, внедрять удобные налоговые режимы, снижать административную нагрузку и развивать инфраструктуру».

Мишустин напомнил о недавно одобренном едином плане по достижению национальных целей развития, который будет уточнен «с учетом окончательных итогов 2020 года». Этот план увязывает воедино национальные цели, нацпроекты и госпрограммы, на его реализацию планируется направить свыше 39 трлн рублей в ближайшие три года. Мишустин добавил, что нацпроекты уже скорректированы в соответствии с обновленными целями, такая же работа ведется и по госпрограммам.

Правительство целенаправленно работает над созданием новых возможности для коммерциализации продукции высокотехнологичных отраслей экономики России, рассказал глава Кабмина. «Особое внимание правительство уделяет высокотехнологичным направлениям, таким как искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии новых материалов и веществ и целый ряд других», — отметил премьер. «Наша цель — снять излишние барьеры и создать новые возможности для коммерциализации инновационных разработок, чтобы можно было, с одной стороны, эффективнее защищать нашу интеллектуальную собственность, в том числе и за рубежом, а с другой — стимулировать создание новых товаров и услуг на основе изобретений и, конечно, быстрее выводить их на различные рынки, включая международные», — добавил Мишустин.