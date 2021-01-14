ЦБ установил официальные курсы валют на 15 января.

Курс доллара повысился на 26,97 копейки, составив 73,7961 рубля (73,5264 рубля на 14 января). Курс евро понизился на 13,56 копейки, до 89,6475 рубля (89,7831 рубля на 14 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:31 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,43 рубля (минус 31,75 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,26 рубля (минус 35 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,27—74,01 рубля за доллар и 89,1—89,89 рубля за евро.