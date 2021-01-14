Инфляция в России в 2020 году превысила целевой уровень, при этом правительство ожидает, что уже по итогам 2021 года этот показатель вернется в прежние границы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг Гайдаровского форума, передает ТАСС.

Он отметил, что в сфере макроэкономики приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции. «В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — указал премьер.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам декабря 2020 года составила 4,9% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам года в диапазоне 4,6—4,8%. В базовом варианте министерство ожидало ее на уровне 3,8%.

Экономика России постепенно восстанавливается после снижения на фоне пандемии, власти рассчитывают добиться устойчивого роста уже к концу 2021 года, отметил Мишустин. Он добавил, что в 2020 году экономика России отреагировала на связанные с пандемией вызовы гораздо более сдержанно, чем экономика целого ряда стран. «После снижения во втором квартале она постепенно восстанавливается. И уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста», — сказал премьер.

При этом, как полагает глава российского Кабмина, в целом сегодняшняя ситуация — «лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста». «Нам еще очень многое предстоит сделать, — заметил он. — Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан».

Согласно прогнозу Минэкономразвития, сокращение ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 3,8%.

Мишустин также высказал мнение, что ситуация с коронавирусом в России будет постепенно улучшаться, а масштабная вакцинация позволит снизить опасения, которые сдерживали развитие экономики.

«По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса и стала ее активно применять. «Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — заявил он. Также Мишустин напомнил, что правительство сформировало для этого необходимую базу, запустило ряд мер поддержки экономики и населения.

В числе прочего он отметил, что глобальная перестановка акцентов в мировом энергобалансе является одним из важнейших вызовов для российской экономики.



«В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе», — заявил глава правительства. По его словам, важно изменить структуру российской хозяйственной системы, «сделать ее максимально разнообразной, наращивать темпы развития производства по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа».