Енисейский Объединенный Банк предлагает оформить заявку для получения кредита через сервис «1С:Кредит», заявка формируется автоматически и направляется непосредственно из программы, сказано в релизе финучреждения.

«Банк получает всю необходимую информацию, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность, согласие на обработку персональных данных и запрос в БКИ. При этом данные передаются в зашифрованном виде и подтверждаются электронной подписью. Для всех зарегистрированных пользователей 1С услуга предоставляется бесплатно, дополнительно потребуется квалифицированная электронная подпись или любой из имеющихся сертификатов: 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, сертификаты сторонних сервисов сдачи отчетности», — говорится в сообщении.

Отправка заявки происходит в четыре этапа. После внесения обязательной информации необходимо выбрать сумму, срок, указать цель кредитования и отправить заявку в один или несколько банков.

Далее нужно сформировать полный комплект отчетности и указать недостающие реквизиты, подписать и отправить заявку. Информация о решении банка будет выведена в строке «Заявки», поле «Состояние».