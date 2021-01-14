Всероссийский союз страховщиков считает необходимым продолжение диалога с Банком России и общественными организациями о создании эффективной защиты покупателей ряда продуктов инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни. Об этом заявил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Банк России в четверг выпустил письмо с рекомендациями относительно продаж некоторых продуктов ИСЖ и НСЖ. В письме говорится о «договорах страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, предусматривающих условие о единовременной уплате страховой премии либо выплаты по которым в соответствии с их условиями зависят от значений финансовых активов», уточняют в ВСС.

Банк России рекомендовал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов Ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы потребителей, которые не всегда разбираются в отличиях сберегательных продуктов от инвестиционных инструментов и рискуют не только не получить ожидаемую доходность, но и потерять вложенные средства, подчеркивают в ЦБ.

«Под эти критерии подпадает лишь часть продуктов ИСЖ и НСЖ, подавляющее большинство продуктов ИСЖ и НСЖ имеют установленные (в абсолютных значениях) в момент заключения договора страховую сумму и выкупные суммы, и условия договоров позволяют получить по окончании действия договора как минимум 100% внесенных средств, а с учетом налогового вычета и прочих преференций потребительская ценность возрастает. Но мы согласны, что ряд покупателей могут, действительно, нуждаться в дополнительной защите их интересов», — отметил Дубровин.



Он подчеркнул, что ВСС ведет активный диалог с Банком России и организациями по защите прав потребителей о том, как организовать дополнительную защиту потребителей указанных регулятором видов ИСЖ и НСЖ. «Страховщики полагают, что такой диалог уже позволил во многом решить проблему мисселинга, а его продолжение должно привести к решению, которое позволит свести к нулю проблему покупки неквалифицированным инвестором продукта, сути которого он не понимает», — заключил вице-президент ВСС.