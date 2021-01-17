Промсвязьбанк (ПСБ) разработал онлайн-кредит «Без бумаг | Контрактный», ориентированный на участников государственных закупок, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый продукт дополнит линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка, предоставив только согласие на обработку персональных данных и запрос в бюро кредитных историй», — говорится в релизе.

Заявку на кредит до 10 млн рублей по ставке 14,9%, без обеспечения в виде залога или поручительства могут подать клиенты, которые имеют опыт исполнения не менее двух государственных контрактов за последние три года, а также портфель действующих контрактов, заключенных в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ.



«Решение о выдаче финансирования принимается за восемь рабочих часов, после чего процесс получения одобренного кредита займет не более пяти минут», — уточнил вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.