Спрос на нефть в мире в 2021 году восстановится на 5,9 млн баррелей в сутки после падения на 9,8 млн баррелей в сутки в 2020 году, прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в январском отчете ОПЕК.

Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн баррелей в сутки после падения до 90 млн баррелей в сутки в кризисном 2020 году.

Как ожидает ОПЕК, в странах ОЭСР спрос вырастет на 2,6 млн баррелей в сутки, но при этом еще не достигнет докризисного уровня, развивающиеся страны покажут рост на 3,3 млн баррелей в сутки, отмечается в отчете.

Saxo Bank прогнозирует цену Brent ниже 50 долларов в I квартале Об этом рассказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

При этом объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2021 году может увеличиться на 0,8 млн баррелей в сутки после сокращения на 2,5 млн баррелей в сутки в 2020 году, говорится в отчете. В 2020 году поставки нефти странами «не ОПЕК» снизились до 62,7 млн баррелей в сутки.

В отчете ОПЕК отмечается, что восстановление цен на нефть существенно улучшает условия для производителей сланцевой нефти из США — их возвращение на рынок может ощущаться уже во второй половине 2021 года.