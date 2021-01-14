Рубль в декабре 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют в месячном сопоставлении, однако в годовом — заметно уступил основным соперникам, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2020 года» .

Рубль укрепился к доллару в декабре по номинальному курсу на 4% по сравнению с ноябрем 2020 года, а к евро — на 1,1%. Средний номинальный курс доллара за декабрь равнялся 73,88 рубля (против 75,86 рубля в ноябре), средний номинальный курс евро — 90,68 рубля (против 90,46 рубля).

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабел в декабре 2020-го по номинальному курсу на 15% к доллару и на 22,4% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился в декабре 2020 года на 4,7% к доллару и на 2,4% к евро по сравнению с ноябрем, а по сравнению с декабрем 2019-го — ослабел на 12,1% и 18,1% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в декабре 2020 года на 2% по сравнению с ноябрем и снизился на 17% по сравнению с декабрем 2019-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 3% вырос и на 14% снизился соответственно.

В январе — декабре 2020 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 10% по номинальному курсу и на 7,8% — по реальному, а к евро — на 11,6% и 9,1% соответственно. К корзине валют зафиксировано ослабление позиций российской денежной единицы на 8,5% по номинальным курсам и на 7,5% (согласно предварительной оценке) — по реальным.



Эффективный курс рубля рассчитывался в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.

