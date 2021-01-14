Отраслевые финансовые потоки указывают на стабилизацию экономической активности в декабре, свидетельствуют данные Центробанка.

«Динамика финансовых потоков продолжает оставаться неоднородной в разрезе отраслей. Улучшение динамики в экспортных и инвестиционных отраслях было компенсировано пониженным объемом платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. В целом данные по платежам свидетельствуют о том, что деловая активность в декабре стабилизировалась на уровне ноября», — говорится в материале.

За две последние недели декабря среднее за четыре недели превышение «нормального» уровня входящих финансовых потоков в отраслях инвестиционного спроса оставалось положительным: 3% за 21—25 декабря и 4,7% за 28—31 декабря. В инвестиционных отраслях основным драйвером роста продолжает оставаться строительство.



В целом за весь период наблюдений в 2020 году наибольшее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня в начале года зафиксировано в сфере туризма и развлечений: в туристической отрасли оно составило минус 68%, в творческой деятельности и деятельности библиотек и музеев падение было на уровне минус 45%.

