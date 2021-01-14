Падение курса рубля в 2020 году было вызвано временными факторами, а именно намерением правительства пересмотреть налоговые соглашения с офшорными юрисдикциями вроде Кипра и продажей СберБанка правительству, полагают аналитики Credit Suisse. Бюджет получил прибыль примерно 1% ВВП, что привело к увеличению объема рублевой ликвидности, которая в свою очередь усилила отток капитала.



Сделка по продаже СберБанка вызвала резкий скачок денежного предложения: агрегат М2 (наличные деньги, средства на счетах и вкладах) в октябре вырос на 16,2% год к году по сравнению с 10,2% в начале года.



Правительство купило контрольный пакет СберБанка у ЦБ в апреле этого года, заплатив за него 2,14 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В результате этой сделки бюджет получил прибыль примерно 1% ВВП, что привело к увеличению объема рублевой ликвидности, пишет аналитик Credit Suisse Алексей Погорелов. Вместо того чтобы уравновесить этот рост за счет операций на валютном рынке (продажи валюты), ЦБ отложил эти операции до IV квартала, а часть зачел в счет отложенных покупок валюты, увеличив дисбаланс на рынке, полагает он. Избыточная рублевая ликвидность усилила отток капитала, который начался из-за пересмотра налоговых соглашений с офшорными юрисдикциями.

Оба эти фактора и привели к падению курса рубля, полагают в Credit Suisse.

Сейчас, по мнению Credit Suisse, оба фактора, вызвавшие падение рубля в 2020 году, перестали действовать, и курс в 2021 году укрепится до фундаментального уровня 65—70 рублей за доллар.

