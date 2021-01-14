Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 48 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,27 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54,8 тыс. сделок на 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,22—74,01 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,9075 рубля, уменьшившись на 70 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,1 тыс. сделок на 347,1 млн евро по курсам от 88,8825 до 89,89 рубля за евро.

Рубль вновь смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись, поясняет он.

«В результате пара доллар/рубль сделала еще один шаг к нижней границе диапазона 73—75 рублей, которая выступает для американской валюты ближайшей поддержкой. В ближайшие сессии доллар может протестировать данный уровень, однако в случае развития коррекции на рынке энергоносителей долларовым «медведям» будет сложно закрепиться ниже 73 рублей», — комментирует эксперт.