Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через Интернет на городские и мобильные телефоны, пишет «Коммерсант» . Это следует из тендерной документации на портале госзакупок от 13 января. Начальная цена исследования оценивается в 50,2 млн рублей. Подрядчику предстоит проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика по интернет-протоколу, проработать дорожную карту введения лицензирования и подготовить предложения по изменению в законодательство.

В числе сервисов, позволяющих пользователям звонить на городские и мобильные телефонные сети через Интернет, — Skype, Viber и WhatsApp.

Ограничить подобные сервисы ранее предлагали сотовые операторы, аргументируя это тем, что подобные компании все чаще конкурируют с ними, но при этом не инвестируют в инфраструктуру сетей, а их деятельность законодательно не регулируется. Для функционально схожих сервисов и услуг должны быть равные условия регулирования, отметили операторы.

В «Ростелекоме» зафиксировали рост спроса на виртуальную телефонию в пандемию Во II квартале 2020 года выручка «Ростелекома» выросла на 13% до 127,3 млрд рублей.

Контроль звонков через мессенджеры давно интересует спецслужбы, которые пока не могут получить достоверной информации о конечных пользователях и переговорах через такие сервисы из-за шифрования, пояснил собеседник, знакомый с ситуацией. По его словам, чтобы ввести новый тип лицензий, нужно описать саму технологию, но сделать это будет невозможно, потому что все решения проприетарные, закрытые. Делиться такими данными с отечественным регулятором иностранные компании вряд ли согласятся, полагает источник.

Предложение Россвязи также может затронуть провайдеров IP-телефонии, которые оказывают услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров, отметил советник гендиректора «Межрегионального Транзит Телекома» Евгений Чечельницкий. Если небольшие игроки этого рынка из-за усложнения регулирования начнут уходить, очевидно, что от этого выиграют крупнейшие мобильные операторы, считает он.