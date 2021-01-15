Минтруд готовит законопроект, упрощающий хранение информации о работниках в цифровом виде, пишут «Известия» . В ведомстве пояснили, что каждая организация будет самостоятельно выбирать, в каком формате вести документооборот, а трудящийся сможет использовать портал «Работа в России» как площадку для хранения своих кадровых документов. Сейчас все документы, даже если они выпущены в электронном виде, должны дублироваться на бумаге. С принятием законопроекта эта необходимость исчезнет. В отношении сотрудников, работающих удаленно, электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и на бумажном носителе, пояснили в пресс-службе Минтруда.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике полагают, что законопроект можно поддержать. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, нужно не допустить утери данных, которые могут повлиять на размеры заработной платы, пенсий и других вещей, а также привести к нарушениям во взаимоотношениях работников и работодателей. Представитель КПРФ, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов заявил, что старшее поколение вряд ли к этому привыкнет, так как ему нужно обязательно «подержать в руках документы». Депутат полагает, что электронная форма экономически выгодна, поэтому законопроект нужно принимать, но вместе с этим вести разъяснительную работу с населением.

Более половины россиян выбрали бумажную трудовую книжку Вести трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 млн россиян из 58,1 млн застрахованных, заявление на электронную подали более 5 млн. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперты также считают, что это будет удобно для работодателей и будет востребовано на больших предприятиях, но вряд ли это будет нужно мелкому бизнесу. Предприятия смогут существенно снизить расходы на архивное хранение. Также электронный документооборот — это возможность отделу кадров работать дистанционно. Он поддержит трансрегиональную активность компаний, когда работодатель одного субъекта сможет привлекать работников в регионах присутствия компании без необходимости очного взаимодействия и бумажного обмена документами, считают эксперты. По их словам, также в случае, например, привлечения работников из других субъектов сотрудник еще до переезда получит гарантию своей занятости и соблюдения условий договоренностей с начальством.