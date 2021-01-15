Закон о тестировании неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов может быть принят в феврале, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

«Сейчас готовится законопроект, который, мы надеемся, что уже на следующей неделе будет подготовлен к внесению в Государственную думу, и мы рассчитываем, что закон в феврале будет уже принят. И благодаря ему уже с 1 апреля текущего года продажа сложных финансовых продуктов, так называемых структурных продуктов, будет осуществляться после тестирования», — сказал он.



При этом Аксаков отметил, что еще не до конца определено, какие именно инструменты будут считаться простыми или сложными. Однако, скорее всего, в законопроекте будут прописаны финансовые продукты с так называемой защитой капитала, используя которые инвестор в любом случае возвращает вложенные средства. По его словам, также есть предложение ввести бай-бэки, которые обяжут финорганизации, продающие сложные финансовые инструменты без разъяснения клиенту всех рисков, выкупать этот продукт по той же цене, по которой он был продан. Кроме того, на финансовый институт могут быть наложены штрафные санкции, если Центральный банк увидит его недобросовестное поведение на рынке.