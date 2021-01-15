Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей из-за последствий коронавируса. Как сообщает РБК со ссылкой на CNBC, стоимость пакета стимулирования составляет 1,9 трлн долларов.

Около 400 млрд долларов из этой суммы предполагается выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, 1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на помощь предприятиям, особенно сильно пострадавшим во время пандемии, отмечает Reuters.

Пакет включает прямые выплаты американцам в размере по 1,4 тыс. долларов на налогоплательщика. Выплаты достигнут 2 тыс. долларов на человека (вместе с одобренным конгрессом в декабре чеком на 600 долларов). Также Байден предлагает повысить минимальную зарплату до 15 долларов в час и увеличить размер еженедельного пособия по безработице.

В соответствии с документом, 350 млрд долларов планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов. Еще 170 млрд должны пойти высшим учебным заведениям. План также предполагает меры поддержки малого бизнеса.

Кроме того, Байден предлагает выделить 50 млрд долларов на программу тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, а 20 млрд — на национальную программу вакцинации.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер поддержали план избранного президента.

Накануне главный экономический советник новой администрации США Брайан Диз заявил агентству, что программа избранного президента будет включать два этапа: сначала Байден будет настаивать на принятии конгрессом немедленных мер стимулирования экономики, а затем займется более долгосрочными, связанными со здравоохранением и инфраструктурой.



В конце 2020-го президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает в том числе выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии. На эти цели было предусмотрено 900 млрд долларов.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

