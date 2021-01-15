Фондовые торги в России начались в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи терял 0,12% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 0,44%. К 10:13 снижение индикаторов составило уже 0,23% и 0,63% соответственно, значения равнялись 3 482,99 пункта по индексу Мосбиржи и 1 491,17 по индексу РТС.

«Пятница начнется с коррекционных продаж», — спрогнозировала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, «внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть перешли к снижению после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились».



«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус ввиду ухудшения настроений за рубежом. Пятница, несмотря на подтверждение планов (избранного президента США Джо) Байдена по масштабному стимулированию американской экономики, вполне может пройти на коррекционной ноте и волне фиксации прибыли. Вторая половина дня, впрочем, будет богатой на макроэкономические и корпоративные события, которые могут скорректировать общий настрой. Инвесторам теперь предстоит найти новые поводы для повышения», — говорится в комментарии.

«В пятницу по рублевым индексам ожидается снижение, поскольку рубль очень часто попадает под давление в последний день недели. Никто не хочет оставаться в рубле, не зная, какие сюрпризы принесут выходные, — рассуждает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. — По индексу Мосбиржи ожидается падение до 3 455 пунктов, индексу РТС — до 1 475 пунктов».

