Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 16 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 43 копейки и составил 73,64 рубля, а евро подорожал до 89,37 рубля (плюс 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра основные валюты торгуются в минусе против американского доллара. По его словам, рубль будет испытывать давление на открытии торгов, которое перед выходными может сохраниться до закрытия вечерней сессии. Чтобы укрепление рубля продолжилось до уровня 72,15 рубля, курс доллара должен остаться до вторника ниже 74 рублей. На сегодня по рублю ожидается ослабление до 73,65 рубля за доллар.

«Рубль в паре с долларом завершил вчерашние торги чуть выше сильной поддержки 73. Эта отметка уже неоднократно разворачивала пару вверх. Сегодняшняя картина говорит о том, что такой сценарий повторится и на этот раз. Впрочем, сейчас рубль получает сильную поддержку от продажи экспортерами валютной выручки, накопленной за период новогодних праздников. Впереди налоговый период. Поэтому сильного падения курса российской валюты мы можем и не увидеть. Но вот после окончания данных драйверов курс рубля к доллару вполне может уйти в район 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.