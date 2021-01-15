Минфин России по поручению правительства РФ приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Основная задача — сформировать конкурентную, доверительную и инновационную среду в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание будет уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики», — отмечается в релизе.

«Мы следим за тенденциями рынка, в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов, — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. — Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов».



Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с Банком России, так и с участниками рынка.