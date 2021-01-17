В банке «Русский Стандарт» внедрена технология распознавания паспортов Smart ID Engine для ускорения процесса оформления потребительских кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Технология Smart ID Engine уже используется для распознавания паспортных данных клиентов в нескольких офисах банка. Внедрение решения в информационную систему позволило банку «Русский Стандарт» ускорить оформление потребительских кредитов в отделениях и снизить влияние человеческого фактора при вводе паспортных данных клиента», — говорится в релизе.

После внедрения технологии Smart ID Engine при регистрации в банковской системе нового клиента или при обслуживании в отделении существующего клиента оператору достаточно сфотографировать паспорт клиента веб-камерой.

Технология Smart ID Engine извлекает все необходимые данные документа, а затем они автоматически вводятся в соответствующие поля информационной системы банка. При этом производится сравнение ранее сохраненных данных с распознанными, что позволяет устранять неточности в базе персональных данных клиентов.