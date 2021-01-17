Московский Кредитный Банк (МКБ) в партнерстве с Seven Suns Development предлагают ипотечные кредиты на жилую и коммерческую недвижимость в рамках проекта ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Светлый мир «Станция «Л»…» — современный жилой комплекс комфорт‐класса на юго‐востоке Москвы от компании Seven Suns Development. В составе квартала: пять жилых домов, благоустроенные дворы без машин, многоуровневый паркинг, детские игровые комплексы, спортивные площадки и многое другое.

«Совместная программа МКБ и Seven Suns Development позволяет приобрести квартиру, включая объекты с машино-местами и кладовками, а также коммерческую недвижимость», — говорится в релизе.

Минимальная сумма ипотечного кредита в рамках программы — 700 тыс. рублей, максимальная сумма не ограничена. Минимальная ставка на покупку жилой недвижимости — 5,95%. Взять ипотечный кредит на приобретение коммерческой недвижимости можно по ставке от 9,5%.