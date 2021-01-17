Российские работодатели перестают обращать внимание на привлекательность потенциальных сотрудников и все больше смотрят на навыки, образование и наличие релевантного опыта, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.



Сказывается и распространенность удаленной работы: красота не имеет значения, когда коллеги неделями, а то и месяцами не встречаются лично. Если в 2009 году в том, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, было уверено подавляющее большинство представителей компаний (82%), то в январе 2021 года такое мнение разделяют 66% опрошенных.

Влияние привлекательности сотрудника на карьеру в своей компании 27% представителей работодателей оценивают в 0 баллов из 10. Еще год назад, в январе 2020 года, таких оценок было 15%. За прошедший год средняя оценка влияния внешних данных на карьеру упала с 4,8 до 3,8 балла из 10.

«Как ни парадоксально это звучит, но, похоже, что COVID-19 оздоровил российский рынок труда: массовая удаленная работа продемонстрировала значимость профессионализма сотрудника, а не его внешних данных», — говорится в исследовании.

Изучение требований вакансий к позициям, на которые ранее нередко предпочитали принимать внешне привлекательных кандидатов, показывает, что подобных запросов стало в разы меньше. Если в 2013 году о необходимости презентабельной внешности для офис-менеджера в вакансиях заявляли 13% компаний, то сегодня — лишь 5%. Семь лет назад каждая девятая вакансия на позицию секретаря (11%) приглашала только красивых, сегодня подобная фраза встречается лишь в 3% вакансий.

Уверенность в том, что красота оказывает влияние на карьеру, снижается и среди соискателей. С утверждением, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, согласно по-прежнему большинство экономически активных россиян (61%), однако это существенно меньше, чем в 2007 и 2009 годах, когда такую позицию разделяли 84% и 77% опрошенных соответственно.

Чем дальше от столиц, тем убежденность во взаимосвязи внешности и карьерного роста выше. В Москве уверены во влиянии привлекательности шесть из 10 респондентов. В Санкт-Петербурге, как и в целом по стране, — 61%. В Екатеринбурге — две трети опрошенных (67%), в Новосибирске — 71%, в Казани — 73%.