Банк России рекомендует страховщикам отдельно выявлять и учитывать в своей деятельности существенные факторы, связанные с климатическими рисками. Об этом говорится в информационном письме , опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ ранее представил доклад «Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора Российской Федерации». Ответы участников обсуждения на поставленные в докладе вопросы свидетельствуют об отсутствии у большинства российских страховщиков достаточной осведомленности о влиянии климатических рисков на собственную деятельность и возможных подходах к их учету, пришел к выводу регулятор.

ЦБ предлагает обсудить перспективы учета климатических рисков в деятельности финорганизаций Последствия изменения климата сказываются не только на природных системах и благосостоянии населения, но и на стабильности и развитии финансового сектора во всем мире, констатируют в Центробанке.

«С учетом того, что риски, связанные с изменением климата, в настоящее время являются одним из самых актуальных вопросов международной повестки, а их реализация уже оказывает существенное влияние на сектора российской экономики, Банк России рекомендует страховщикам повышать свою осведомленность в части возможного влияния климатических рисков на активы и обязательства страховщика», — говорится в письме.

Несмотря на то, что климатические риски как таковые могут не выделяться страховщиками в отдельный вид риска, а учитываться в качестве фактора уже определяемых ими видов риска, таких как страховой риск, рыночный риск, кредитный риск (риск дефолта контрагента), операционный риск и другие, Банк России рекомендует отдельно выявлять и учитывать существенные факторы, связанные с климатическими рисками. Например, климатические риски могут существенно повлиять на обязательства страховщика по договорам страхования, поэтому важное значение имеет точность актуарных расчетов, обосновывающих надлежащие объемы страховых премий и страховых резервов, поясняют в ЦБ. «При проведении оценки качества и полноты данных, используемых для актуарных расчетов, рекомендуем учитывать всю доступную информацию о климатических рисках. При этом обращаем внимание, что данных предыдущих периодов о частоте и размере ущерба, вызванного изменением климата, как правило, недостаточно для надлежащего расчета премий или резервов с учетом климатических рисков», — обращается регулятор к страховщикам.

ЦБ: климатические риски могут повлиять на устойчивость финансовых институтов Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

Последним также рекомендуется провести пересмотр стратегии деятельности с учетом потенциального влияния климатических рисков на финансовую устойчивость. Принятые решения в отношении подходов к учету климатических рисков рекомендуется отражать во внутренних документах страховщика.



С учетом усиления влияния климатических изменений на мировую экономику и достаточно быстрого изменения реакции мирового сообщества на климатические риски страховщикам рекомендуется на постоянной основе пересматривать свои методы и процедуры по идентификации, оценке климатических рисков и управлению ими. В рамках проводимой работы рекомендуется также учитывать и оценивать качество исходной информации и данных, отмечается в информационном письме.