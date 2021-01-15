В течение года услуги связи подорожают на 15—16%, однако рост будет неравномерным, говорится в прогнозе агентства Content Review. Базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, чем тарифы средней и высокой категории. Также операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

Главными факторами, повлиявшими на динамику доходов операторов, стали пандемия, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность, отметили эксперты. В 2021 году негативные последствия могут быть ослаблены в первую очередь за счет вакцинации населения и снятия ограничений.

К краткосрочным факторам роста расходов операторов на предоставления услуг связи относится ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов; динамика курса национальной валюты. К среднесрочным факторам относятся государственные инициативы, расходы на которые операторы вынуждены резервировать ежегодно: «Пакет Яровой» и «Суверенный Интернет», «Социальный Интернет», обязательное использование единой биометрической системы для идентификации абонентов, а также необходимость создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов. К долгосрочным факторам относится внедрение 5G.

В России могут начать лицензировать интернет-звонки В числе сервисов, позволяющих пользователям звонить на городские и мобильные телефонные сети через Интернет, — Skype, Viber и WhatsApp.

Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги.

По словам замглавы Минцифры РФ Олега Иванова, в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. «Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — заявил Иванов.