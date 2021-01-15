ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 16 января.

Курс доллара понизился на 25,08 копейки, составив 73,5453 рубля (73,7961 рубля на 15 января). Курс евро снизился на 39,29 копейки, до 89,2546 рубля (89,6475 рубля на 15 января).

На валютных торгах Московской биржи на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 17 копеек и составил 73,38 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,02 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,26—73,68 рубля за доллар и 88,9—89,43 рубля за евро.