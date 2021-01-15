Уставный капитал Энергомашбанка увеличится на 500 млн рублей. Как пояснили в кредитной организации, это произойдет после завершения процесса размещения дополнительного выпуска ее обыкновенных акций, который был 14 января зарегистрирован Банком России.

Решение увеличить уставный капитал банка было принято на внеочередном общем собрании акционеров в конце декабря 2020 года. Акции дополнительного выпуска будут размещены по закрытой подписке среди основных акционеров банка. Размещение допэмиссии планируется завершить в I квартале 2021 года.

В ноябре прошлого года акционеры уже увеличили уставный капитал банка на 640,2 млн рублей за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций, напоминают в финучреждении.

Согласно информации на сайте Банка России, размер уставного капитала Энергомашбанка составляет сейчас 857,2 млн рублей (дата последнего изменения величины уставного капитала — 24 декабря 2020 года).



«Наращивание капитала укрепляет стабильность банка и повышает устойчивость к внешним вызовам», — подчеркивается в релизе.