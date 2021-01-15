Сценарий, при котором мир сможет вернуться к состоянию до пандемии коронавируса, маловероятен, сообщила руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая в ходе дискуссии «Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?» в рамках Гайдаровского форума.

«Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, — сказала она. — Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично».

«Вопрос в том, каким будет новое состояние? Будет ли больше национализма и опоры на собственные силы в экономических и социальных моментах или будет больше сотрудничества и интеграции?» — добавила Валовая.

ВБ: России следует внедрить программу соцпомощи для всей страны Похожие программы имеются во многих странах, отметил постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

По ее мнению, будет выбран интеграционный вариант развития событий. «История учит, что после вызовов человечество принимало всегда верное решение, как, например, создание ООН и европейских экономических сообществ. История доказывает, что, если есть общий враг, люди соглашаются на объединение», — пояснила Валовая.

До начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации, отметила она. «Это не просто трансформация рядового уровня, это изменения, которые происходят раз в несколько столетий. Мир живет сейчас в эту трансформационную эпоху. Пандемия, с одной стороны, ускорила этот переход, с другой — подсветила вызовы и измерения новой социально-экономической формации», — указала Валовая и добавила, что именно в эту эпоху люди увидели, как они глобально зависимы во всех отношениях.