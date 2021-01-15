ЦБ указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, говорится в информационном письме регулятора.

«Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию Федеральной службы судебных приставов, согласно которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с указом президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249, указом президента от 23.06.2020 № 412, указом президента от 17.12.2020 № 797 единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается», — отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет. Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.