Правительство РФ в целом справилось с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках Гайдаровского форума.

«В целом, я считаю, что правительство, скажем так, минимально необходимо справляется с тем, что требовалось во время такого кризиса», — сказал Кудрин, отметив, что сейчас вызовы для российской экономики существенно больше, чем в период кризиса 2009 года.

Текущий год не будет намного легче 2020 года из-за пандемии и падения в экономике, считает Кудрин.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. То, что мы видим в европейских странах, как правило, потом приходит к нам, то есть третья волна [пандемии]. Вторую волну мы уже дождались. Идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй, как минимум может быть и больше. Поэтому расслабиться не удастся, и благоприятного режима не будет. То есть все думали, что у нас в четвертом квартале начнется рост, сейчас трудно сказать, но слава богу, что сейчас нет глубокого падения», — отметил Кудрин.