Цифровизация в России превратилась из отдельной отрасли в философию государственного и экономического управления, стиль жизни. Такое мнение высказал ректор РАНХиГС Владимир Мау в ходе экспертной дискуссии «Непростой разговор об экономическом росте» на Гайдаровском форуме.

«В 2020 году произошло переосмысление цифровизации из отрасли в целую философию государственного и экономического управления. Это уже не отрасль, это стиль мышления, стиль жизни, который охватывает социальные, макроэкономические и другие аспекты. «Цифра» позволяет провести очень глубокую трансформацию, превращая государство в совокупность сервисов», — сказал он.

По словам ректора РАНХиГС, подобная трансформация государственного аппарата — важная задача, которая стоит и за институциональными условиями экономического роста, и за стабильностью российской макроэкономической политики.

Говоря об экономической ситуации, Мау отметил, что Россия находится в уникальной макроэкономической ситуации, являясь органической частью глобальных процессов и при этом сохраняя свою специфику: беспрецедентно низкий для РФ государственный долг, номинированный почти исключительно в национальной валюте, а также контролируемая инфляция и сравнительно низкий уровень безработицы, который является нормой для любой растущей экономики.

Мау указал, что ключевые вопросы и задачи связаны с тем, как вернуться к высоким темпам роста, которые были до 2008—2009 годов, а также с тем, как оценивать темпы роста в условиях цифровизации, когда корреляция между темпами роста и ростом благосостояния существенно изменяется.