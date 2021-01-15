Минцифры РФ планирует провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», — сказал он.

По словам Качанова, чтобы водителю не надо было носить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение, он бы мог показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация об этих документах.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил замминистра.

В середине января вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2021 году эксперимента по использованию «цифровых двойников» часто используемых документов. По словам Чернышенко, в этом случае у человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС и справку о регистрации по месту жительства.

Весной прошедшего года Минцифры предложило провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо паспорта. Предполагалось, что приложение сможет заменять гражданину паспорт в большинстве случаев, а в будущем — студенческие билеты и социальные карты.

В Минцифры планировали разработать такое приложение к 31 августа, чтобы начать использовать его уже с 1 декабря, однако соответствующее постановление правительства пока так и не подписано.