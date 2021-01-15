Государственное финансирование само по себе не приведет к оживлению экономики, задача по увеличению инвестиций решается другими способами, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«В период таких сложных, как прошлый год, времен, конечно, государственные инвестиции должны увеличиваться и должны быть катализатором поддержки и роста [экономики]. Но здесь перебарщивать нельзя, потому что мы видели, что источники для этих инвестиций были заимствования с рынка», — сказал министр.

«Многие заблуждаются, думая, что если мы увеличим государственное финансирование, то экономика оживет. Задача увеличить инвестиции решается не простым решением выдачи денег из бюджета. Это самое простое, но это не то, что нам нужно для хорошего роста экономики», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, экономический рост должен быть качественным, а не номинальным — улучшения должны чувствовать граждане страны.

«Есть еще такое понятие — «нерентабельный рост». Вроде рост есть, а удовлетворенности граждан от услуг, от жизни в целом — нет. Так вот, нам не нужен такой рост. Мы должны настраивать наши механизмы на то, чтобы рост приводил к тому, чтобы жизнь улучшалась», — резюмировал Силуанов.