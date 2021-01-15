Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 48 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,6925 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,7 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2625—73,8875 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,11 рубля, увеличившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,5 тыс. сделок на 422,8 млн евро по курсам от 88,9025 до 89,425 рубля за евро.

Доллар к вечеру пятницы активизировал подъем в паре с рублем, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Но пока, полагает она, можно говорить только о поиске некоего более или менее удобного инвесторам уровня.

«Доллар должен бы развернуться, следуя за мировыми тенденциями, но в российских условиях это непросто. Доллар стоит 73,84 рубля, в ближайшее время может консолидироваться в диапазоне 73,5—74 рублей. Евро торгуется по 89,23 рубля и остается в коридоре 89—90 рублей. За неделю доллар упал на 1%, евро снизился на 1,7%», — комментирует эксперт.