Министерство экономического развития России в 2021 году намерено предложить регионам создать единый универсальный стандарт привлечения инвестиций. Об этом заявил на Гайдаровском форуме первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов.

«Считаем, что главная наша задача 2021 года — это эти стандарты сформулировать, сделать очень понятные пошаговые методические рекомендации их внедрения. Чтобы как в «Макдоналдсе»: чтобы продать булку с мясом, есть толстая стопочка бизнес-процессов, которые надо пройти, чтобы это была именно та булка, именно того мяса и именно того салата в любой точке мира, где она продается. Чтобы именно так мы могли сделать в наших регионах», — сказал Иванов.

Как отметил замминистра экономического развития, стандартный свод правил, действующий для инвесторов, должен включать в себя, в частности, сроки и стоимость подключения к коммунальной, транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуре.

«В инвестиционном мире есть такое понятие, которое называется «инвестиционная декларация». Это приоритеты, которые объявляет та или другая привлекающая инвестиции структура на определенный промежуток времени. Мы полагаем, что такого рода документ может появиться у каждого региона», — добавил Иванов.