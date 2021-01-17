Действия Европейского центробанка и ФРС США по накачке экономики деньгами создают риск высокой инфляции и обрушения акций во всем мире, — частные инвесторы должны иметь это в виду, делая вложения на финансовом рынке, сообщил в интервью РИА Новости президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

«Я ожидаю «большого бума» на мировом рынке — в смысле, большого удара с точки зрения количества денег, выпущенных центральными банками», — сказал Панкин. Он напомнил, что ФРС и ЕЦБ в рамках борьбы с кризисом беспрецедентно накачали экономику деньгами.

«Какой от этого будет эффект — это, наверное, самый большой вопрос 2021—2022 годов», — считает глава ЧБТР. По его словам, на мировом рынке складывается парадоксальная ситуация: экономика сокращается, перспективы роста не очень понятны, но при этом идет бум на рынке акций и на рынке недвижимости. «Такая ситуация не имеет аналогов в истории», — сказал он.

«Есть опасения, что на мировом рынке эта денежная масса приведет к инфляции, росту процентных ставок. Это будет означать, что пойдет падение и на акционерном рынке: как только по депозитам, по облигациям ставка увеличится, это будет серьезным ударом по рынку акций. Поэтому говорить о том, что акции — это гарантированное вложение для частных лиц — я бы этого очень опасался», — заключил Панкин.

Вместе с тем глава ЧБТР не видит необходимости ограничивать доступ граждан к операциям на финансовом рынке. «Надо не запрещать людям вкладываться в акции, их производные, а помогать им осознать все с этим связанные риски. Чтобы потом они не начали массово требовать их защитить, как обманутых дольщиков, под предлогом, что их никто не предупредил о возможных убытках. В 2019 и 2020 году был рост акций, а в 2021 и 2022 году его может и не быть. Люди должны это понимать», — сказал он.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция).