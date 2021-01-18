Темпы роста ВВП Китая в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что является минимальным за последние 40 лет, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

«Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в 2020 году составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов. — Прим. ред.), увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в докладе.

ВВП Китая по итогам I квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые с 1992 года китайская экономика ушла в минус. Во II квартале на фоне улучшения эпидемобстановки ВВП страны вырос на 3,2%, в III квартале — на 4,9%, в IV квартале — на 6,5%.

Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.

По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.