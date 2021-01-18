ЦБ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору, доработанный с учетом замечаний участников рынка. Об этом пишет «Коммерсант». По данным источников издания, в результате удалось смягчить ограничения для ряда финансовых инструментов.
Так, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций — с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. Это коснулось срочных биржевых сделок, сделок РЕПО с центральным контрагентом, сделок с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами (в обоих случаях с условием их допуска к биржевым торгам). По словам одного из источников, осталось ограничение по продаже облигаций только с определенным рейтингом, который установит ЦБ, — скорее всего, по аналогии с пенсионными накоплениями.
Есть шанс снять ограничения при обязательстве брокеров не предоставлять услугу маржинальных сделок автоматически, то есть придется получить специальное согласие клиента. Также высока вероятность снятия ограничений с продаж еврооблигаций, выпущенных не российскими компаниями.
Продолжаются консультации по широким полномочиям ЦБ в приостановлении операций и ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам. Такие продукты, как минимум с защитой капитала, должны быть доступны для неквалифицированных инвесторов, и это надо закрепить в законе, отметили эксперты. По их словам, этот инструмент призван как раз страховать вложения инвестора в случае падения рынков. Регулятор скорректировал свою позицию, чтобы минимизировать ущерб для добросовестных участников рынка, считают эксперты. Негативным моментом, добавляют они, остается арбитраж — те же самые структурные продукты все еще можно купить через кипрских провайдеров, то есть регулятор скорее стимулирует активность нерезидентов, сокращая доход российских участников.
Также активно обсуждался запрет на маржинальную торговлю, сообщили собеседники издания.