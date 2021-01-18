С банковскими мошенничествами в прошлом году сталкивались около 48% граждан и порядка 30% компаний — то есть фактически каждый второй человек в России, пишут «Известия». Это следует из опроса ЦБ. В то же время уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70% до 73%, заявили в регуляторе. В соответствии с результатами опроса, граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла. Объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020-го составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей.

Как рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин, в 2020 году мошенничество в банковской сфере выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое. Было много мошеннических случаев, связанных с выплатой пособий на детей и подтверждением учетной записи на портале госуслуг, а также предложениями организовать тестирование на коронавирус на дому, фейковыми СМС о выписанном штрафе, фишингом с приглашением на видеоконференцию, рассказал Павлунин. Более 90% случаев мошенничества приходятся именно на социальную инженерию, согласились в ВТБ. По данным банка «Ренессанс Кредит», доля попыток обмана с применением этого метода увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 1,24% из всех трансакций по картам в 2020 году.

Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств
Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств

По словам экспертов, банк не вправе вводить дискриминацию по возрастному признаку и отключать клиентам пожилого возраста дистанционное банковское обслуживание.

Также мошенники активно завлекали клиентов на сайты, где обещали за деньги научить инвестированию, рассказали представители банков. Это было особенно актуально с учетом рекордного роста интереса россиян к игре на фондовой бирже. Популярным остался метод обмана, при котором мошенник в телефонном разговоре представляется сотрудником банка и выуживает конфиденциальные данные клиентов, а также коды и пароли из СМС, звонящие также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности ЦБ. Также россияне устанавливают на свои мобильные устройства сторонние приложения, через которые можно получить доступ к данным. Клиенты самостоятельно переводили деньги злоумышленникам через приложение, Интернет или даже банкоматы и стойки оплаты.

В кредитных организациях добавили, что в период новогодних праздников мошенники активно использовали для обмана фейковые страницы интернет-магазинов, а также фишинговые рассылки в стилистике рождественских поздравлений или с информацией о скидках.