С банковскими мошенничествами в прошлом году сталкивались около 48% граждан и порядка 30% компаний — то есть фактически каждый второй человек в России, пишут «Известия» . Это следует из опроса ЦБ. В то же время уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70% до 73%, заявили в регуляторе. В соответствии с результатами опроса, граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла. Объем операций без согласия клиента за первое полугодие 2020-го составил 4 млрд рублей, а за III квартал показатель вырос еще на 2,5 млрд рублей.

Как рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин, в 2020 году мошенничество в банковской сфере выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое. Было много мошеннических случаев, связанных с выплатой пособий на детей и подтверждением учетной записи на портале госуслуг, а также предложениями организовать тестирование на коронавирус на дому, фейковыми СМС о выписанном штрафе, фишингом с приглашением на видеоконференцию, рассказал Павлунин. Более 90% случаев мошенничества приходятся именно на социальную инженерию, согласились в ВТБ. По данным банка «Ренессанс Кредит», доля попыток обмана с применением этого метода увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 1,24% из всех трансакций по картам в 2020 году.

Банки ограничивают возможности пожилых клиентов на фоне роста числа мошенничеств По словам экспертов, банк не вправе вводить дискриминацию по возрастному признаку и отключать клиентам пожилого возраста дистанционное банковское обслуживание.

Также мошенники активно завлекали клиентов на сайты, где обещали за деньги научить инвестированию, рассказали представители банков. Это было особенно актуально с учетом рекордного роста интереса россиян к игре на фондовой бирже. Популярным остался метод обмана, при котором мошенник в телефонном разговоре представляется сотрудником банка и выуживает конфиденциальные данные клиентов, а также коды и пароли из СМС, звонящие также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности ЦБ. Также россияне устанавливают на свои мобильные устройства сторонние приложения, через которые можно получить доступ к данным. Клиенты самостоятельно переводили деньги злоумышленникам через приложение, Интернет или даже банкоматы и стойки оплаты.

В кредитных организациях добавили, что в период новогодних праздников мошенники активно использовали для обмана фейковые страницы интернет-магазинов, а также фишинговые рассылки в стилистике рождественских поздравлений или с информацией о скидках.