Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить уголовную ответственность для физлиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью «Известиям» . Она отметила, что для индивидуальных предпринимателей сейчас срок давности преступлений — два года.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет — как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца»,— заявила Леоненко.

По ее словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) сейчас направляет материалы следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. В ведомстве считают, что это слишком долгий срок, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию. «Как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», — пояснила Леоненко. СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

Кудрин: «Сегодня мой девиз — никаких изменений в налоговой сфере» По его словам, нужно меньше изменений в налогах, тем более что правительство декларировало это в 2018 году.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) положения о сохранении ареста на имущество. «Мы предлагаем закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска, однако сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления приговора суда в законную силу до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску», — сообщила замглавы СК.