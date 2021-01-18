📰 На перспективы рубля в ближайшее время может накладывать отпечаток перегретость рынков, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, новости о новом пакете поддержки экономики США на 1,9 трлн долларов и ряд корпоративных отчетов лучше ожиданий не смогли побороть преобладание продаж на фондовых рынках. Краткосрочно, в перспективе недели-двух, рублю предстоит пройти важный тест. Пробуксовка мировых рынков заставляет ожидать, что на этой неделе USD/RUB будет курсировать вокруг 73 или даже может обосноваться у 74. EUR/RUB может получить локальную поддержку покупателей на спаде к 88, считает эксперт.



📰 Недельные расходы россиян в новогодние праздники составили в среднем 4,9 тыс. рублей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир». Так, с 4 по 10 января люди в среднем потратили по 4 928 рублей. Это почти на 19% больше суммы, которую тратил среднестатистический житель страны с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года недельные расходы также увеличились — на 12%, до 4 398 рублей. Люди предпочитали на каникулах больше оставаться дома, сообщила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. К тому же в течение года у людей снижались реальные доходы, поэтому траты стали рациональными. В итоге структура традиционных новогодних расходов изменилась, отметила эксперт.

📰 На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российский фондовый рынок рекордный за 12 месяцев объем средств, пишет «Коммерсант» . По данным Emerging Portfolio Fund Research, приток составил 290 млн долларов. Основной объем инвестиций обеспечили глобальные фонды. Те, что ориентированы только на российский рынок, из-за санкционных рисков пользовались у инвесторов меньшей популярностью. Но при условии отсутствия жестких санкций США интерес нерезидентов к российским фондам может вернуться.

📰 Рублевые облигации являются следующим по уровню риска инструментом за депозитом, и для бывших вкладчиков это разумный вариант для инвестирования, пишет «Российская газета» , ссылаясь на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого. По его словам, российский фондовый рынок по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире с точки зрения оценки по мультипликаторам, но в последние годы к этой дешевизне добавилась высокая дивидендная доходность. На фоне роста цен на сырье дивидендная доходность индекса Мосбиржи достигнет 8—9%, это будет основным фактором для роста котировок, считает Русецкий.