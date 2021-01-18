📰 На перспективы рубля в ближайшее время может накладывать отпечаток перегретость рынков, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, новости о новом пакете поддержки экономики США на 1,9 трлн долларов и ряд корпоративных отчетов лучше ожиданий не смогли побороть преобладание продаж на фондовых рынках. Краткосрочно, в перспективе недели-двух, рублю предстоит пройти важный тест. Пробуксовка мировых рынков заставляет ожидать, что на этой неделе USD/RUB будет курсировать вокруг 73 или даже может обосноваться у 74. EUR/RUB может получить локальную поддержку покупателей на спаде к 88, считает эксперт.
📰 Недельные расходы россиян в новогодние праздники составили в среднем 4,9 тыс. рублей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году, пишут «Известия». Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир». Так, с 4 по 10 января люди в среднем потратили по 4 928 рублей. Это почти на 19% больше суммы, которую тратил среднестатистический житель страны с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года недельные расходы также увеличились — на 12%, до 4 398 рублей. Люди предпочитали на каникулах больше оставаться дома, сообщила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. К тому же в течение года у людей снижались реальные доходы, поэтому траты стали рациональными. В итоге структура традиционных новогодних расходов изменилась, отметила эксперт.
📰 На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российский фондовый рынок рекордный за 12 месяцев объем средств, пишет «Коммерсант». По данным Emerging Portfolio Fund Research, приток составил 290 млн долларов. Основной объем инвестиций обеспечили глобальные фонды. Те, что ориентированы только на российский рынок, из-за санкционных рисков пользовались у инвесторов меньшей популярностью. Но при условии отсутствия жестких санкций США интерес нерезидентов к российским фондам может вернуться.
📰 Рублевые облигации являются следующим по уровню риска инструментом за депозитом, и для бывших вкладчиков это разумный вариант для инвестирования, пишет «Российская газета», ссылаясь на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого. По его словам, российский фондовый рынок по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире с точки зрения оценки по мультипликаторам, но в последние годы к этой дешевизне добавилась высокая дивидендная доходность. На фоне роста цен на сырье дивидендная доходность индекса Мосбиржи достигнет 8—9%, это будет основным фактором для роста котировок, считает Русецкий.